BG comprova existência de gás no poço Corcovado-1 A companhia britânica BG Group comunicou ter concluído as operações de teste no poço 6-BG-6P-SPS, conhecido como Corcovado-1, localizado no pré-sal da área de concessão BM-S-52 na Bacia de Santos. Os testes comprovaram a existência de gás natural e condensados, segundo a BG.