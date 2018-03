BG Group anuncia lucro de US$ 286,1 milhões O BG Group, que no Brasil controla a Comgás, anunciou um lucro líquido de 178 milhões de libras esterlinas (US$ 286,1 milhões) no primeiro trimestre de 2003, em relação ao lucro de 128 milhões de libras esterlinas em igual período do ano passado. O lucro antes de impostos somou 296 milhões de libras esterlinas (US$ 475,8 milhões), ante o lucro de 197 milhões de libras esterlinas em 2002. A receita no período subiu para 778 milhões de libras esterlinas (US$ 1,25 bilhão), de 634 milhões de libras esterlinas em 2002. Em moeda local, o lucro da Comgás cresceu 14%, sustentado por um crescimento de 15% do volume. O lucro em libra esterlina da Comgás foi de 5 milhões de libras esterlinas (US$ 8,03 milhões) no trimestre, 2 milhões de libras esterlinas menor do que em 2002. Os investimentos de capital no trimestre também estiveram relacionados com a expansão da rede de distribuição da Comgás, financiados pelo fluxo de caixa operacional dos negócios e linhas de crédito existentes da Comgás. Durante o período, a Comgás conectou 3.772 novos clientes nos segmentos residencial, de pequenas empresas, industrial e de veículos a gás natural. Na divisão de exploração e produção, a receita e o lucro operacional subiram 23% e 51%, respectivamente, com o impacto do crescimento do volume e maiores preços do petróleo sendo parcialmente contrabalançados por movimentos adversos do câmbio.