BG Group assina acordo de transferência de gás com Petrobras A britânica BG Group e a Petrobras assinaram um acordo para tansferir uma proporção de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia de capacidade firme da Petrobras no gasoduto Transportadora Brasileira Gasoduto (TBG) à BG Brazil. A BG informou que é a primeira vez que tal capacidade no gasoduto TBG é transferida e vai permitir à companhia a continuação do fornecimento ao crescente mercado da área da Comgas. A BG também estendeu seus acordos atuais sobre vendas de gás com a Comgas, na qual detém uma participação de 60,5%. A BG disse que tem um contrato para fornecer 0,65 milhão de metros cúbicos por dia, produzidos no campo de exploração La Vertiente, na Bolívia, durante o período de 2003 a 2011. O gás será vendido à Comgas principalmente para uso em setores industrais e de co-geração, segundo a BG.