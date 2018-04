BG vê grandes reservas em águas rasas

Sócia da Petrobrás em importantes blocos do pré-sal, a britânica BG acredita que poderá encontrar reservas superiores a bilhões de barris também em águas mais rasas na Bacia de Santos. Na apresentação de resultados, ontem, a companhia citou o projeto Corcovado, que fica na "franja do pré-sal" como um de seus projetos de maior potencial. O Brasil representa cerca de 30% das reservas da BG e em 2020 terá a maior contribuição para sua produção de petróleo. Para o presidente da BG, Frank Chapman, a exploração do pré-sal é viável com petróleo abaixo dos US$ 40 por barril.