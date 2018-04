BHP desiste de oferta pela Rio Tinto A mineradora BHP Billiton anunciou que não vai continuar com sua oferta hostil pela rival Rio Tinto. O presidente da BHP, Don Argus, disse num comunicado que a maior mineradora do mundo não acredita mais que a compra da Rio Tinto seria do melhor interesse dos acionistas da BHP. A oferta alcançava o montante de US$ 78 bilhões. O diretor-executivo da companhia, Marius Kloppers, afirmou que os recentes acontecimentos globais e as conseqüentes quedas nos preços das commodities alteraram as "dimensões de risco" da operação. "A BHP Billiton está muito concentrada no fortalecimento do balanço patrimonial", disse Kloppers. "A maior exposição de dívida da combinação mais a dificuldade de se desfazer de ativos aumentaram os riscos para o valor do acionista num nível inaceitável", acrescentou. A Rio Tinto não quis comentar o anúncio da BHP. As informações são da Dow Jones.