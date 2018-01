BHP e Vale vão contratar investigação externa sobre incidente da Samarco

A BHP Billiton e a Vale decidiram contratar uma investigação externa sobre o recente rompimento de uma barragem da Samarco, no município de Mariana (MG), afirmou nesta quinta o presidente do conselho de administração da BHP, Jac Nasser. A BHP e a Vale são sócias na Samarco, com fatias iguais de 50%. O incidente, ocorrido no último dia 5, levou ao vazamento de rejeitos de mineração, causando a morte de pelo menos 11 pessoas e o desaparecimento de outras oito.

"Vai demorar um pouco para a investigação ser concluída, mas quando isso acontecer, vocês têm minha garantia de que iremos revelar o resultado publicamente", disse Nasser.

Nasser também comentou que acionistas da BHP têm demonstrado preocupações com a sustentabilidade dos dividendos da mineradora anglo-australiana, num momento de queda nos preços das commodities e após o incidente em Minas Gerais.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Nasser, a BHP revisa seus dividendos regularmente, sempre levando em conta que é preciso priorizar um balanço financeiro forte.

"No contexto dessa economia global desafiadora, vimos uma queda significativa nos preços das ações de empresas de recursos minerais este ano, inclusive no preço de nossa própria ação", disse Nasser, durante reunião anual de acionistas em Perth, no Estado da Austrália Ocidental. "Como vocês, estamos decepcionados com o atual desempenho de nossa ação...no entanto, o negócio de recursos minerais é cíclico", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.