BHP encontra petróleo no México e Petrobras tem parceria O conglomerado BHP Billiton Ltd, com sede na Austrália, informou que foi encontrado em seu poço exploratório Chinook, no Golfo do México, um coluna contendo 260 pés de petróleo líquido. A Petrobras tem uma participação de 30% em Chinook, no qual a BHP detém 40%, enquanto a Amerada Hess Corp e a Total SA possuem 15% cada. A BHP informou que é preciso reunir mais dados avaliatórios para estimar o tamanho dos recursos. O poço foi perfurado a 8.830 pés de água e tem profundidade total de mais de 27.650 pés. O poço está localizado a 300 quilômetros da costa de Louisiana e a 30 quilômetros da descoberta anunciada anteriormente de Cascade. Ao anunciar a descoberta, o presidente de exploração e desenvolvimento da BHP Billiton, Steve Bell, afirmou que se trata de um resultado encorajador numa grande estrutura. As informações são da agência Dow Jones.