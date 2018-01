BHP fez oferta de mais de US$ 300 mi pela Caemi A australiana BHP teria feito uma oferta acima US$ 300 mi para adquirir o controle da Caemi Mineração e Metalurgia, quarta maior produtora mundial de ferro. De acordo com a newsletter japonesa Tex Report, especializada em notícias do setor siderúrgico, a proposta da BHP faz frente a uma oferta de US$ 300 mi apresentada pela Companhia Vale do Rio Doce pela Caemi. Um porta-voz da BHP recusou-se a comentar a notícia, afirmando que a empresa não fala sobre "especulações do mercado". A família Frering, que controla a Caemi, está procurando ofertas para vender o controle da empresa. Os irmãos Guilherme e Mário têm 60% do capital votante na Caemi, enquanto os 40% restantes estão nas mãos da japonesa Mitsui. As informações são da agência Dow Jones.