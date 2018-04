BID anuncia crédito de US$ 1 bilhão para o BNDES O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta segunda-feira, 23, a concessão de crédito de US$ 1 bilhão para o BNDES. Os recursos são destinados à expansão, integração e acesso a financiamento para micro, pequenas e médias empresas, de acordo com o BID. O valor aprovado é o segundo da mesma magnitude concedido no contexto da Linha de Crédito Condicional (CCLIP, na sigla em inglês) lançada em 2004 e que totaliza US$ 3 bilhões. Com esta linha de crédito, o BNDES tem a possibilidade de demandar financiamento diretamente em reais, informou o BID. "Este projeto não apenas dá continuidade à cooperação entre BID e BNDES, como também apóia o desenvolvimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas por meio de financiamentos de médio e longo prazos", afirmou o diretor do BID Felipe Gómez-Acebo. Segundo o BID, outros quatro programas de crédito foram lançados em conjunto com o BNDES desde 1995, em um total de US$ 3,5 bilhões. "O BNDES tem um papel estratégico no Brasil no aumento do volume de crédito na economia", completou o banco.