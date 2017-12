BID anunciará novos investimentos para o Brasil O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciará, no dia 3 de abril, em Belo Horizonte (MG), novos investimentos para o Brasil. Além dos financiamentos atuais, que precisam de aval do governo federal, o órgão oferecerá dinheiro para governos estaduais e municipais, que estiverem em parceria com o setor privado. O presidente do BID, Luiz Alberto Moreno, disse em entrevista ao programa, da TV Globo, que quando o Brasil tiver uma performance econômica que satisfaça as agências internacionais de avaliação financeira, terá mais acesso a capital dos mercados. E quando isso acontecer, afirmou, o BID terá que se adaptar e trabalhar muito mais com o setor privado brasileiro, buscando parcerias, principalmente nas áreas sociais. Para Moreno, o Brasil tem diminuído a pobreza, mas existe ainda muita desigualdade. Segundo ele, o País conseguirá cumprir as metas do milênio (até 2015) em mortalidade infantil e educação, mas a desigualdade continuará sendo um grande desafio.