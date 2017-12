BID aprova créditos de US$ 2 bi para Brasil O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou a aprovação de créditos de US$ 2 bilhões para o Brasil e de US$ 500 milhões para a Argentina. Os empréstimos de US$ 2 bilhões para o Brasil estão divididos igualmente em dois programas: contribuir com o estabelecimento de linhas de crédito de US$ 3 bilhões para pequenas empresas e financiar programas sociais para famílias de baixa renda. O empréstimo para a Argentina se destina a apoiar reformas que tornem o sistema de seguridade social mais eficiente. As informações são da Dow Jones.