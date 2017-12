BID aprova empréstimo de US$ 72 milhões para Colômbia O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um empréstimo de US$ 72 milhões para a Colômbia, para financiar a reorganização da rede pública de hospitais e melhorar a qualidade, eqüidade e eficiência do sistema de saúde do país sul-americano. O BID disse que o contrato, baseado no desempenho, será assinado entre o governo nacional colombiano e agências regionais para reorganizar, revitalizar e modernizar 132 hospitais públicos, representando cerca de 20% da rede pública da Colômbia. O BID disse que será fornecida assistência técnica aos diretores de saúde regionais e hospitais públicos para capacitá-los a racionalizar, integrar e melhorar as condições dos serviços de saúde. Em contrapartida ao empréstimo, o governo colombiano irá investir US$ 18 milhões no programa, informou o BID. As informações são da Dow Jones.