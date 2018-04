BID aprova empréstimo em reais para programa Procidades O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou nesta quarta-feira um empréstimo de US$ 800 milhões para o programa brasileiro Procidades, segundo nota divulgada pela instituição. A operação é a primeira em moeda nacional (em reais) e deve diminuir o tempo de preparação dos projetos, conforme a nota. O programa irá concentrar o apoio do BID em nível municipal no Brasil e irá otimizar os procedimentos para a preparação e a aprovação de projetos ao descentralizar operações. O Procidades irá financiar investimentos em desenvolvimento urbano integrado voltado para o aprimoramento de serviços municipais, infra-estrutura e melhoria da eficiência, do desempenho e da capacidade dos governos locais. As operações individuais de financiamento ao Programa estão limitadas a US$ 50 milhões e poderão ser desembolsadas em reais, diz a nota. "O crescimento rápido das cidades durante as últimas décadas criou uma escassez de serviços básicos e infra-estrutura urbana, com altos níveis de pobreza", afirmou o chefe da equipe do BID responsável pela iniciativa, Ricardo Rietti. "Em um curto espaço de tempo, o Brasil mudou abruptamente o perfil de sua demanda por recursos do BID, que passou dos níveis federal e estadual para o municipal, sobretudo os de médio porte", explicou Rietti. A linha de financiamento contará com US$ 800 milhões em recursos, que podem ser ampliados com a autorização prévia do Diretório Executivo do BID a partir do momento em que 75% deste valor estiver comprometido com as operações, complementou a nota.