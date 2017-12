BID aprova empréstimo para duas províncias argentinas O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou empréstimos no total de US$ 86 milhões para duas províncias da Argentina. Um empréstimo, de US$ 51,9 milhões, vai financiar programa para ajudar a aumentar a competitividade de pequenas empresas na província de Rio Negro, enquanto o outro empréstimo, de US$ 34,1 milhões, tem como objetivo promover o turismo na província de Salta. O projeto de Rio Negro deverá "melhorar o perfil e o volume de exportação da província, atrair investimento privado, gerar empregos e aumentar a arrecadação de impostos", disse o BID em nota divulgada à imprensa. O projeto de Salta, que vem registrando um aumento no turismo nos últimos anos, "ajudará a resolver deficiências na infraestrutura básica - sistema de esgoto, drenagem urbana e lixo sólido - que afetam não apenas o turismo, mas também a qualidade de vida da população geral", disse o BID. Em troca do empréstimo, que tem prazo de 25 anos e 5 anos de carência, Salta comprometeu-se a aumentar a receita da província e melhorar sua administração de gastos. As informações são da Dow Jones.