BID aprova mais US$ 30 milhões para melhorar rodovias em SP O Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovou nesta quarta um empréstimo de US$30 milhões para a segunda fase de um programa de recuperação de estradas e melhoramento do transporte de carga e passageiro no estado São Paulo. Primeiro crédito concedido na gestão transitória do governador Claudio Lembro, o empréstimo apoiará atividades do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. "A atividade econômica do estado de São Paulo está estreitamente vinculada ao sistema de transporte rodoviário", afirmou a líder da equipe de projeto Rosana Brandão. Ela lembrou que São Paulo conta com um quinto de toda a malha viária pavimentada do país e conta com um sistema de transporte que compreende portos, ferrovias, aeroportos e estradas, abarcando uma infra-estrutura pública operada por três níveis de governo e por empresas privadas em regime de concessões. Desde 2001, o Banco apoiou o processo de melhoramento em 700 quilômetros de rodovias com um programa de recuperação cujo custo total é de US$240 milhões. O objetivo do programa é ampliar e melhorar sua infra-estrutura logística, reduzindo os custos de transporte e aperfeiçoando a acessibilidade e segurança. O segundo estágio, apoiado pelo crédito aprovado ontem pela diretoria executiva do BID, dará continuidade às obras mediante o financiamento da recuperação de aproximadamente 156 quilômetros de estradas e o tratamento de pontos críticos com alto risco de acidentes. O empréstimo tem prazo de 20 anos, com quatro de carência e taxa de juros variável. O governo estadual complementará aportando contrapartida local de US$30 milhões ao programa.