BID aprova perdão da dívida dos países mais pobres Os países-membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) chegaram nesta Sexta-feira a um acordo sobre o processo que dever ser seguido para perdoar a dívida de Honduras, Nicarágua, Bolívia, Haiti e Guiana, os países mais pobres do continente americano. O Comitê da Assembléia de Governadores do organismo aprovou "um mecanismo" para o cancelamento da dívida destes países com o BID, informou a entidade em comunicado. A proposta estava em discussão há mais de um ano na instituição. No entanto, até agora, países como o Brasil e México temiam que o uso de recursos do Banco para perdoar as dívidas esgotasse o Fundo de Operações Especiais, que dá empréstimos subsidiados. Na reunião desta sexta finalmente os 46 integrantes do BID deram o sim. Eles se comprometeram a depositar fundos adicionais se for necessário. Atualmente, os Estados Unidos são responsáveis por 50% dos recursos do Fundo, que conta com US$ 9,3 bilhões. Ainda falta decidir o montante que será cancelado. O projeto original, defendido pelos EUA, previa o perdão dos empréstimos feitos pelo BID até dezembro de 2004, num total de US$ 3,5 bilhões. No entanto, o Brasil, que ocupa a Presidência do Comitê, apresentou uma nova proposta na reunião, que reduz a dívida a ser perdoada. O argumento é de que haveria um "enorme custo" para a instituição. A Efe teve acesso à proposta brasileira, que apresenta duas alternativas: perdoar os empréstimos até dezembro de 2003, no total de US$ 2,1 bilhões, ou até dezembro de 2001, de US$ 1,6 bilhão. Os economistas do BID vão estudar a alternativa mais viável e outros detalhes da operação, para apresentar suas conclusões ao Comitê em janeiro, em Amsterdã, para a assinatura do acordo. O anúncio final do perdão de dívida está previsto para março, após uma votação na Assembléia de Governadores, na Guatemala. "O alívio (da dívida) beneficiará os países mais pobres de nossa região e os ajudará a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio" da ONU, disse o brasileiro José Carlos Miranda, presidente do Comitê. "Esta é uma grande notícia para os mais de 30 milhões de pessoas nestes cinco países", disse Luis Alberto Moreno, presidente do BID.