BID desembolsa US$ 750 mi para programa social argentino O Ministério de Economia da Argentina informou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) desembolsou hoje U$S 750 milhões correspondentes ao programa de Proteção Social de US$ 1,5 milhão, que foi destravado pelo ministro Roberto Lavagna em sua recente viagem a Washington. Desta maneira, desde que o governo chegou ao acordo com o FMI, em janeiro passado, o BID já desembolsou para a Argentina US$ 928,5 milhões. O Banco Mundial, por sua vez, realizou desde o dia 28 de janeiro desembolsos de US$ 181,8 milhões.