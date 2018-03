BID destinará R$ 1 bilhão ao comércio exterior na AL O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decidiu esta semana destinar US$ 1 bilhão para incentivar exportações e importações na América Latina e no Caribe, por meio do Programa de Reativação de Financiamento para o Comércio Internacional. Lançado ontem, o projeto tem o objetivo de diminuir a escassez de recursos ao setor, considerado vital para o crescimento econômico da região. "O banco vai ajudar os países a cortar o nó da escassez de recursos e ausência de crédito, que mostraram ser um obstáculo para a retomada do crescimento", disse o presidente do BID, Enrique Iglesias, em comunicado. Segundo ele, se um país perde acesso ao crédito para o comércio exterior por conta de uma crise econômica, acaba também sendo afetado no ajuste de sua produção e na busca de novos mercados ou áreas de vantagem competitiva que correspondam à nova realidade. Os empréstimos e garantias realizados dentro do programa serão orientados principalmente para apoiar o setor privado, utilizando recursos do BID para mobilizar recursos adicionais de fontes privadas, tais como empréstimos sindicados e mercados de capital.