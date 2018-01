BID e G-7 abrem esperanças para um acordo Argentina-FMI A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) deixou a Argentina, ontem à noite, sem nenhuma evidência de avanço nas negociações. Porém, se abriu uma janela de esperança na equipe econômica de que o FMI possa fechar o acordo com o país na primeira quinzena de janeiro. Isso se deve a pedidos expressos do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Henrique Iglesias, à diretoria do FMI para que assine um acordo temporário com a Argentina, evitando assim o default generalizado com os organismos multilaterais de crédito. O BID tem uma especial preocupação com o caso porque o próximo vencimento da dívida argentina será de US$ 680 milhões, em meados de janeiro, com este banco que possui nada menos que 25% de sua carteira de créditos comprometida com a Argentina. Estaria pesando também na decisão da diretoria do FMI, pressões do G-7, principalmente de Itália, França e Espanha que se comprometeram com o ministro de Economia, Roberto Lavagna, a apoiar a Argentina junto ao FMI com vistas ao acordo. O G-7 argumenta que o acordo é imprenscindível para faciliar a transição política ordenada e para não complicar ainda mais o delicado quadro financeiro internacional. O acordo seria chave para regularizar a situação argentina junto ao Banco Mundial (Bird), com quem o país já entrou em moratória, e evitar um novo default com o BID e com o próprio FMI. Por isso, tanto o BID quanto o G-7 defendem um acordo de curto prazo: entre janeiro à maio de 2003, quando assumirá o novo presidente a ser eleito em abril. As informações são de uma fonte da equipe econômica que acredita ser esta a "única forma de se chegar a um acordo com o Fundo", já que parece estar havendo uma queda de braço entre ambos. De um lado, o FMI que bate o pé dizendo que só fecha o acordo depois que o governo argentino pagar os compromissos com os organismos e cumprir toda a lista de exigências políticas; de outro, Roberto Lavagna que garante pagar somente após o acordo e que todas as condições técnicas já estão cumpridas, sendo que as políticas estão encaminhadas. O ministro tem um novo trunfo nas mãos: tecnicamente, o país saiu da recessão porque ontem completou o terceiro trimestre positivo da indústria com um crescimento de 3% em novembro passado, comparando com o mesmo mês de 2001. Trata-se do primeiro aumento anual da indústria depois de 27 meses consecutivos de quedas. Se o acordo com o FMI for mesmo destravado, o governo regularizará sua situação com o BIRD, utilizando as reservas internacionais, e renegociará os vencimentos com o BID e com o FMI. Além do vencimento com o BID, em janeiro, há outra dívida que vence neste mês com o FMI, no valor de US$ 1,8 bilhão. Está previsto para amanhã, um encontro entre o ministro Roberto Lavagna e o presidente do BID, Henrique Iglesias, para discutir como poderia ser a renegociação.