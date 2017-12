Bid emprestará US$ 1 bilhão para parcerias privadas O ministro de Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) aprovou uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para projetos de infra-estrutura incluídos na Parceria Público-Privada (PPP). "O Bid será o nosso parceiro nesse programa", disse Furlan, ao sair de um encontro com o presidente do Bid, Enrique Iglesias, em Montevidéu, onde se encontra para a reunião de cúpula do Mercosul.