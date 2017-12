BID: encontros paralelos começam amanhã em BH Começa amanhã, quarta-feira, a agenda de atividades da 47ª Reunião Anual da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 21ª Reunião Anual da Assembléia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos (CII). A programação será iniciada dois dias depois de o ministro da Fazenda, Antônio Palocci ter pedido afastamento do cargo. Mesmo que todas as apostas apontassem para a saída do ministro, ainda não se sabe qual será o impacto da notícia nas discussões que serão travadas pelos 47 governadores do organismo ou na programação do evento. O representante do Brasil no BID é o atual ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. No encontro que será realizado até o próximo dia 5 de abril, o colombiano Luis Alberto Moreno, que assumiu a presidência da instituição no ano passado, deverá detalhar as diretrizes para a sua gestão, principalmente no que se refere a novos mecanismos de financiamento. A idéia é que o BID passe a financiar também projetos de Estados e municípios sem necessidade de aval do governo federal, desde que em parceria com a iniciativa privada. A assembléia de governadores, que será iniciada oficialmente apenas na próxima segunda-feira, 3 de abril, deverá abordar também a proposta de concessão de empréstimos em moeda local. Há a expectativa de que seja discutida a criação de uma linha de crédito para dar liquidez ao Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas (PPPs). O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, que deverá assumir a vice-presidência do BID no lugar do economista João Sayad, chegou a afirmar que a portaria que regulamenta a forma de contratação das PPPs poderia sair antes do encontro anual. A programação das atividades que serão realizadas antes da assembléia de governadores inclui diversos seminários cujos temas incluem remessas de recursos, tecnologia, energia e programas de transferência de renda. No primeiro dia de seminários, estão previstas as presenças dos ministros de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende e de Agricultura, Roberto Rodrigues. Evento paralelo Paralelamente ao evento, o Institute of International Finance (IIF), uma associação de bancos globais, promove palestras no domingo (2 de abril) sobre a recuperação das economias latino-americanas e a necessidade de incentivo ao crescimento de longo prazo. Neste encontro, está prevista a vinda do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A sessão de abertura será realizada na segunda-feira, no Palácio das Artes, na qual é esperada a vinda do presidente Lula. Os seminários, sessões e reuniões terão lugar no Centro de Convenções Expominas. O governo de Minas investiu R$ 150 milhões em reformas no Expominas. Neste período, toda a coordenação executiva do banco será transferida para Belo Horizonte. Cerca de 700 computadores foram instalados e permanecerão ligados em tempo real com terminais nos Estados Unidos. Também estarão instaladas no centro de convenções estandes de 24 empresas e instituições financeiras. A Assembléia de Governadores do BID já conta com mais de 7 mil inscritos.