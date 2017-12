BID escolhe ABN Amro para administrar fundo de infra-estrutura O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) escolheu o Banco ABN Amro Real como administrador do Fundo Brasileiro de Investimento em Infra-Estrutura (FBII). O produto será constituído sob a modalidade de fundo de investimento em participações, que destina recursos à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias abertas ou fechadas. O BID aportará um empréstimo de US$ 75 milhões, num compromisso para estimular novos investimentos em infra-estrutura, e espera uma contribuição de investidores institucionais de R$ 1,5 bilhão. Com um total de R$ 1,7 bilhão, o FBII disponibilizará recursos para investimento de longo prazo em projetos nos setores de energia, transporte, telecomunicações e água e saneamento no Brasil. O processo de seleção do banco administrador do fundo contou com a assessoria do Bradesco e do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Participaram dez candidatos de perfil diversificado, como bancos comerciais, bancos de investimento e empresas de administração de recursos de terceiros, nacionais e estrangeiras, que atuaram de forma independente ou sob a forma de consórcio. Os candidatos que se qualificaram para as fases finais do processo de seleção possuíam presença no Brasil e experiência em setores de infra-estrutura. A avaliação levou em conta o perfil institucional, a qualidade da equipe, a capacidade de tomada de decisão e gestão, o cumprimento aos códigos de ética, o gerenciamento de risco e controles, a proposta financeira e o percentual de participação como quotista. Atribuições O Banco ABN Amro será responsável pela captação do patrimônio do fundo, pela seleção, avaliação dos projetos e apresentação das decisões ao Comitê de Investimento. Também ficará encarregado do acompanhamento da carteira e do monitoramento das práticas de governança corporativa e de responsabilidade ambiental e social. A primeira atribuição do administrador será captar recursos de investidores qualificados nacionais e internacionais, assegurando a constituição do FBII durante o ano de 2004. Assim, será possível garantir um volume adequado de recursos para o início das operações do fundo.