BID está esperançoso com acordo entre Mercosul e Europa O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, disse hoje que está "muito esperançoso" de que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia avance e seja fechado nos próximos dois meses. Na avaliação dele, o acordo permitirá aos países do Mercosul melhores condições para negociar acesso a outros mercados. Em pronunciamento num seminário na Câmara, o presidente do BID fez uma análise da abertura comercial do Brasil na última década e disse que o País avançou muito, mas ainda precisa investir mais em educação, tecnologia e financiamento às micro e pequenas empresas, ações que ele denominou segunda geração de reformas para consolidar o desenvolvimento. "O Brasil está, hoje, em melhor posição para prosperar do que estava há uma década", afirmou.