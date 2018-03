BID falará sobre empréstimos para comércio exterior da AL O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, e o presidente da Febraban, Gabriel Jorge Ferreira, estarão amanhã à tarde na sede da entidade para falar sobre o empréstimo de US$ 1 bilhão para financiamento ao comércio exterior na América Latina e Caribe. A assinatura do primeiro contrato de empréstimo do BID ao Brasil, dentro desse novo programa, foi anunciado nesta semana pelo presidente da Febraban, durante entrevista coletiva sobre a realização do XIX Congresso Latino Americano de Comércio Exterior (Clace), nos próximos dias 15, 16 e 17, em São Paulo. O Clace vai reunir pela primeira vez na sua história executivos de bancos com exportadores, importadores e representantes dos governos dos países participantes. O evento está sendo organizado pela Febraban e doze bancos brasileiros: Banco do Brasil, Bradesco, ItaúBBA, Unibanco, Sudameris, Santander, Santos, Rural, ABN AMRO, Citibank, Votorantim e BankBoston.