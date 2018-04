BID financia US$ 255 mi em projetos de etanol no Brasil O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) financiará US$ 255 milhões de três projetos de produção etanol no Brasil. O banco anunciou financiamento para um projeto de bioenergia de Ituiutaba, em Minas Gerais, que inclui a construção de uma usina de etanol para processamento de 2,5 milhões de toneladas por ano, uma usina de co-geração de energia e 30 mil hectares de plantação de cana-de-açúcar. O custo total do projeto é US$ 225 milhões, dos quais US$ 67,5 milhões serão financiados pelo BID. O banco também anunciou empréstimos para um projeto de bioenergia de Campina Verde, em Minas Gerais, com as mesmas características do projeto de Ituiutaba. Campina Verde também terá custo total de US$ 225 milhões, dos quais US$ 67,5 milhões serão financiados pelo BID. E o banco vai destinar US$ 120 milhões para reestruturar dívidas da Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda, alongando o perfil do endividamento da empresa. Esses projetos fazem parte de uma série de financiamentos do BID para produção de bioenergia no Brasil. Outros cinco empréstimos, para cinco projetos no Brasil que terão custo total de US$ 2 bilhões, estão em estudos no banco. Segunda a assessoria do banco, detalhes desses projetos ainda não podem ser divulgados. De acordo com Luis Alberto Moreno, presidente do BID, esses financiamentos vão ajudar o Brasil a alcançar o objetivo de triplicar a produção de etanol até 2020. O banco também criou um programa de "financiamento verde", que oferecerá até US$ 300 milhões em empréstimos e assistência técnica para projetos de pequena escala de energia renovável na região.