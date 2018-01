BID informa que Argentina está com "obrigações atrasadas" A Argentina entrou em novo ?default? (moratória), desta vez com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a quem deveria ter pago hoje US$ 845 milhões de dólares. O ministério de Economia decidiu não pagar a dívida enquanto não tiver um compromisso formal do Fundo Monetário Internacional, de que fechará um acordo com o país. No comunicado oficial, não se fala em prorrogação do vencimento para mais 15 dias, como chegou a ser divulgado, nesta tarde, pelo ministério de Economia e pela imprensa argentina. No comunicado, o BID afirma que o governo lhe informa que, "por questões técnicas, derivadas das restrições ao financiamento do setor público impostas pela carta orgânica do Banco Central, não estará em condições de atender às suas obrigações que vencem no dia de hoje". "O ministro de Economia - continua o comunicado - expressou que espera que o atraso ocorrido seja breve e que será saneado no marco de acordos mais amplos de refinanciamento de obrigações com os organismos multilaterais", referindo-se ao acordo com o FMI. Por fim, o BID informou que, conforme sua política em matéria de atrasos, "suspenderá seus desembolsos de empréstimos à Argentina, enquanto este país permanecer com suas obrigações atrasadas".