BID libera créditos de US$ 1,03 bilhões para a Argentina O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, desembarcará em Buenos Aires nesta segunda-feira, para assinar a liberação de créditos no valor de US$ 1,03 bi para a Argentina. Durante sua estadia na capital portenha, Moreno se reunirá com o presidente Néstor Kirchner em três oportunidades. Ele também manterá reuniões com quase todos os ministros, dentre eles, Julio De Vido, do Planejamento, com quem vai fechar os detalhes finais de um importante financiamento que possibilitará o lançamento da construção de uma linha de alta tensão entre as regiões do Noroeste e Nordeste da Argentina. Trata-se de uma linha de 1.160 quilômetros. O BID também financiará uma rede de energia elétrica e um plano satelital, além de programas de ação social. Ao jornal La Nación, Moreno disse que a relação entre o organismo e o BID está "muito bem". Segundo ele, "a Argentina é um grande país e é muito importante para o banco (...). Estamos demonstrando que somos um grande sócio da Argentina".