BID libera US$ 2 milhões para modernização da CVM O Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), do Banco Interamericano de Investimentos (BID), anunciou hoje a aprovação de US$ 2 milhões para o projeto de modernização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Os recursos vão ajudar ainda a melhorar a transperência do mercaco e o quadro legal que regulamenta as entidades financeiras", diz o comunicado de imprensa do BID. De acordo com o organismo multilateral de financiamento, o programa financiará ainda diversos estudos que servirão de guia para a CVM aprofundar o conhecimento das melhores práticas internacionais utilizadas para alcançar a competitividade. O projeto contribuirá para um programa brasileiro global de fortalecimento dos mercados de capital do País, que não está funcionando à altura de sua capacidade e está sendo modernizado.