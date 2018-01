BID nega empréstimo para gasoduto peruano O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) confirmou nesta terça-feira a pior previsão do governo peruano, ao não incluir em seus planos para 2007 um empréstimo de US$ 400 milhões ao consórcio Peru LNG para a segunda fase do gasoduto de Camisea, em Cuzco, relatou um alto funcionário da entidade. Em entrevista coletiva em Lima, o representante do BID no Peru, Christof Kuechemann confirmou o duro golpe para o presidente Alan García, que espera iniciar a exportação de gás para o México a partir de 2009. Kuecheman informou que em 2007 o BID planeja investir US$ 781 milhões em projetos de infra-estrutura, saneamento, reforma do estado e governabilidade no país. O BID "aprovará o empréstimo" apenas depois de avaliar a proposta de investimento do setor privado e receber os resultados de duas auditorias sobre danos ambientais e sociais. O empréstimo do BID, que seria o maior a uma entidade privada, neste caso a Peru LNG, serviria também como garantia para a empresa obter mais US$ 400 milhões com bancos. Numa recente visita a Washington, García disse que "o projeto é fundamental e pode ser feito sem se descuidar do meio ambiente e da saúde da população de Camisea". As ONGs e comunidades locais se queixam de uma queda da pesca na região e reclamam o investimento prometido em serviços de saúde e educação. O gás da reserva natural de Camisea é explorado pela Peru LNG, um consórcio formado pelas argentinas Pluspetrol e Techint, a sul-coreana SK Corporation, a americana Hunt Oil e a argelina Sonatrach. As reservas de Camisea chegam a 8,7 trilhões de pés cúbicos, com uma estimativa de 6,8 trilhões de pés cúbicos de gás natural e 411 milhões de barris de líquidos associados (propano, butano e condensados).