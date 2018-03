BID negocia crédito com mais bancos brasileiros O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, confirmou hoje que sua instituição está negociando com outros dois bancos brasileiros um acordo para repassar recursos para financiamento às exportações brasileiras. Iglesias não quis citar o nome dos bancos e nem os montantes que serão transferidos assim que chegarem a um acordo. Ontem o Bradesco anunciou que parte desses recursos serão repassados à instituição. Hoje à tarde, este entendimento entre o BID e o Bradesco será assinado. Trata-se de uma operação de repasse de US$ 180 milhões. Em março deste ano, o BID aprovou uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para as exportações de países latino-americanos e do Caribe. Esses recursos serão canalizados por meio de instituições financeiras privadas e públicas.