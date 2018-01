BID oficializa doação de R$ 2 bi para o Bolsa Família O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, anunciou oficialmente nesta segunda-feira, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o banco concederá US$ 2 bilhões ao programa Bolsa Família. Ele disse que o financiamento será concedido em duas etapas e terá como contrapartida recursos que o governo já está prevendo no orçamento para o programa. "O governo pode utilizar (o dinheiro) como quiser", disse Iglesias. Além de reforçar o repasse financeiro às famílias, o dinheiro poderá ser usado também, segundo o BID, na montagem de um sistema de monitoramento e avaliação do programa, na atualização permanente do cadastro único e na articulação com os gestores locais do Bolsa Família. Atualmente a carteira do BID com o Brasil é de US$ 10,9 bilhões, dos quais mais da metade está destinada a programas sociais.