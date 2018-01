Bid pretende emprestar US$ 1 bilhão para o BNDES em 2004 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) pretende emprestar US$ 1 bilhão ao BNDES em 2004 para repasse a micros, pequenas e médias empresas. O BNDES entraria com uma contrapartida de igual valor e repassaria os recursos, que podem ir também para apoio a exportações e importações de máquinas e equipamentos. O governo brasileiro autorizou o BNDES a negociar o empréstimo, que ainda terá de ser aprovado pelo Senado. O presidente do Bid, Henrique Iglesias, disse hoje que a operação pode ser fechada no primeiro semestre do ano que vem. O Bid e o BNDES informaram ainda que estão estudando a criação, em conjunto com os fundos de pensão, de um fundo para investimento em infra-estrutura, que teria em princípio um patrimônio de US$ 1 bilhão. Iglesias disse que pode ser que haja participação também do Banco Mundial e da Corporação Andina de Fomento (CAF) nesse fundo. O fundo atuaria tanto participando de recursos para obras quanto como garantidor de operações financeiras, atuando desta forma para diminuir riscos.