BID prevê maior estabilidade para economia brasileira O presidente do banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, disse hoje que a economia brasileira poderá apresentar um comportamento muito mais estável do que o apresentado nos últimos anos. De acordo com ele, o Brasil tem um status macroeconômico bem arrumado. "Estamos muito estimulados com os movimentos iniciais do presidente eleito (Luiz Inácio Lula da Silva), com o que ele está falando e particularmente com a reação dos mercados, que estão acreditando nas perspectivas do novo governo" afirmou. Iglesias se declarou animado também por indicadores como a taxa de câmbio e do risco País, que estão caindo. "Isso quer dizer que as coisas estão funcionando e queremos unir nossas forças a isso", disse. Em seguida Iglesias lembrou o encontro com Lula há três semanas e observou que as prioridades do BID e do novo governo brasileiro coincidem. "Nós confirmamos nosso desejo de contribuir com o programa da Fome e em geral com todas as áreas sociais" declarou. O presidente do BID se disse estimulado ainda pelo fato de Lula estar convencido da importância do Mercosul. Para o BID, disse, seria positivo fortalecer as negociações conjuntas do Mercosul nos grandes fronts internacionais. "Sempre é melhor navegar em comboio do que navegar sozinho", disse. Iglesias, que participou do seminário de Cooperação Estatística entre União Européia Mercosul e Chile, ressaltou a importância da harmonização e produção de dados comuns para a tomada de decisões do bloco econômico. O encontro é promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e está ocorrendo no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).