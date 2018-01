BID realizará emissão de títulos em moedas latino-americanas O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizará emissões de títulos em moedas dos países da América Latina nos mercados externos para financiar programas na região. Numa reunião realizada hoje com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o presidente da instituição, Enrique Iglesias, anunciou também a aprovação de um novo modelo para os financiamentos concedidos pelo banco. Embora tenham sido qualificadas como um avanço, essas alterações, que serão aprovadas oficialmente pelo conselho de governadores do banco regional neste final de semana, ficaram aquém do que era reivindicado pelo governo brasileiro. O BID realizou recentemente algumas emissões em moedas latino-americanas, com o peso mexicano e o real brasileiro, mas elas eram sujeitas a uma operação de ´swap´ (troca) com a moeda norte-americana. O objetivo a partir de agora é que elas sejam integralmente ancoradas nas moedas regionais. O BID captará o dinheiro no exterior com um custo menor, devido a sua baixa classificação de risco, e usará esses recursos para conceder empréstimos para projetos e programas na região. O formato dessas operações financeiras ainda está sendo estudado, mas Iglesias disse que elas começarão em breve. Bernardo observou que os estados e municípios brasileiros que têm dificuldades em obter recursos externos serão beneficiados. O ministro brasileiro qualificou o novo modelo de financiamentos do BID como um "passo importante", principalmente no que refere à concessão de financiamentos para programas, com alcance abrangente, com o "bolsa-família" do Brasil.