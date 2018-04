Bilionário oferece US$ 4,5 bilhões por Chrysler A Tracinda, veículo de investimento do bilionário Kirk Kerkorian, informou nesta quinta-feira, 5, que enviou uma carta para a alemã DaimlerChrysler oferecendo pagar US$ 4,5 bilhões por sua deficitária unidade norte-americana Chrysler. Em carta encaminhada ao conselho supervisor do grupo alemão, a Tracinda disse estar disposta a depositar US$ 100 milhões como garantia para o negócio. A oferta está condicionada a um desfecho favorável à Chrysler nas negociações que a montadora mantém com o sindicato de trabalhadores, segundo a carta. A Tracinda também comunicou que oferecerá às diretorias do sindicato e da Chrysler que participem do acordo de compra como acionistas parceiros. A DaimlerChrysler admitiu pela primeira vez na quarta-feira, 4, que está procurando possíveis compradores para sua unidade Chrysler. A Tracinda disse que quer direitos de exclusividade para conduzir uma "due diligence" na Chrysler, que acredita que pode ser completada em 60 dias. Fontes próximas ao assunto têm dito à Reuters que os grupos de private equity Cerberus Capital Management [CBS.UL] e Blackstone [BG.UL] junto com o grupo canadense de autopeças Magna International são possíveis candidatos a adquirir a Chrysler. Kerkorian já teve participação de 9,9% na General Motors, mas vendeu todas as ações que detinha da fabricante de veículos no ano passado, após a montadora ter rejeitado um acordo tríplice com a Nissan e a Renault. A aliança GM-Nissan-Renault foi proposta pelo próprio Kerkorian.