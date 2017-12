Bilionários brasileiros perdem US$ 6,2 bi com crise, diz Bloomberg

Após mais uma crise política aumentar os temores do mercado financeiro, as 16 pessoas mais ricas do Brasil perderam um total de US$ 6,2 bilhões na quinta-feira (18), informa o Índice Bloomberg Billionaires.

No mesmo dia, o real teve sua maior queda desde 2008, enquanto o Ibovespa caiu 8,8%. Essas quedas reduziram os ganhos acumulados pelo grupo neste ano de 15,8% na terça-feira para 10,6%.

O mais afetado com a situação foi Joseph Safra, do Banco Safra, que perdeu mais de US$ 1 bilhão. O bilionário Jorge Lemann, considerado a pessoa mais rica do País, perdeu US$ 930 milhões. Além dele, os demais parceiros por trás da empresa de private equity 3G Capital, que controla a maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev NV, perderam um total de US$ 1,8 bilhão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, foi capaz de aumentar seu patrimônio líquido apesar da turbulência política pela qual o Brasil passa. Com a alta de 1,9% das ações da empresa, o jovem ganhou US$ 159 milhões.

O índice Bloomberg é um ranking diário das 500 pessoas mais ricas do mundo, que possuem US$ 4,8 trilhões.