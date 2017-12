Bill Gates continua sendo o mais rico dos EUA, afirma Forbes Com uma fortuna de cerca de US$ 51 bilhões, Bill Gates, criador da Microsoft, continua sendo o mais rico dos EUA, segundo a lista da revista Forbes. Gates já liderou a lista de multimilionários doze vezes, enquanto o co-fundador do gigante da informática, Paul Allen, ocupa o terceiro lugar com uma fortuna estimada de US$ 22,5 bilhões de dólares. Steve Ballmer, o presidente executivo da Microsoft, companhia que tem sede no estado de Washington, ocupa o número 11 na classificação dos 400 americanos mais ricos. Com a exceção do investidor Warren Buffett, segundo na lista com US$ 40 bilhões de dólares, os cinco primeiros postos são ocupados por representantes da indústria da tecnologia. Michaell Dell, fundador da marca de computadores que leva seu nome, e Larry Ellison, líder do gigante das bases de dados Oracle, ocupam o quarto e o quinto lugar com US$ 18 e 17 bilhões de dólares, respectivamente. Os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page são, com 32 anos, os mais jovens do grupo, com uma fortuna de US$ 11 bilhões de dólares, em 16º da lista. Entre os dez mais ricos dos EUA, também se encontram cinco membros da família Walton, fundadores da rede de departamentos Wal-Mart.