Bill Gates vende mais 1 milhão de ações da Microsoft O chairman da Microsoft, Bill Gates, vendeu 1 milhão de ações da empresa na última quinta-feira, segundo comunicado entregue à Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM norte-americana). Gates vendeu as ações a preços entre US$ 25,49 e US$ 25,78 cada. Depois da transação, Gates possuía diretamente 1,17 bilhão de ações da Microsoft; sua mulher, Melinda, possui 428.520 ações. Desde o dia 23 de julho, Gates já anunciou ter vendido 13 milhões de ações da Microsoft. As informações são da Dow Jones.