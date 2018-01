Bill Gross processa Pimco e pede US$ 200 milhões por quebra de contrato

O bilionário Bill Gross entrou com processo contra sua ex-empregadora, a Pacific Investment Management (Pimco) e sua controladora, a Allianz SE, na quinta-feira, 8, alegando quebra de contrato. O investidor solicita o pagamento de ao menos US$ 200 milhões no processo, apresentado em um tribunal da Califórnia.

Gross afirma que diretores fizeram uma manobra para retirá-lo da empresa por causa de "poder, ganância e um desejo de melhorar sua própria posição financeira", segundo documentos do tribunal.

Cofundador da Pimco e ex-diretor de investimentos do fundo, Gross deixou inesperadamente a companhia em setembro de 2014, após desavenças com outros executivos da empresa, informou o Wall Street Journal na ocasião.

A advogada de Gross declarou que o bilionário pretende destinar os US$ 200 milhões para caridade, incluindo em sua lista a Pimco Foundation, braço da gestora de recursos. (Com informações da Reuters e da Dow Jones Newswires).