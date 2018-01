Billiton vende participação indireta na Vale para CSN O grupo de mineração anglo-australiano BHP Billiton anunciou hoje que vai vender a sua participação indireta na Companhia Vale do Rio Doce para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por US$ 343 milhões. A BHP Billiton informou que a sua empresa Sweet River Investments vai vender a participação de 11,56% que mantém na Valepar SA, que por sua vez possui 27% da Vale. A participação do grupo anglo-australiano na Sweet River é de 66,97% e foi adquirida antes da Billiton se unir à BHP em meados de 2001 como uma forma de reforçar a sua posição estratégica no setor de minério de ferro. A participação da BHP Billiton na Sweet River corresponde a 2,1 % do capital total da Vale. A venda para a CSN se dará através do exercício de uma opção ´put´, que venceria em 2004 O grupo anglo-australiano disse que a sua participação na Vale perdeu sua importância estratégica. "A participação na Vale foi adquirtida quando a Billiton estava avaliando o seu fortalecimento no setor de minério de ferro", disse Wilson Nelio Brumer, presidente da BHP Billiton Metais. "Mas com a fusão da Billiton com a BHP, o valor estratégico desse investimento mudou. Achamos que temos pouco a ganhar ao manter a opção até o final de sua vida." A BHP Billiton é o terceiro maior exportador mundial da minério de ferro, após a Vale e a também anglo-australiana Rio Tinto.