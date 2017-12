Biodiesel começa a ser comercializado hoje A partir de hoje, o biodiesel começará a ser comercializado em São Paulo. Pioneiramente, quatro postos da ALE Combustíveis na capital paulista terão nas bombas o novo combustível, uma energia renovável obtida a partir de vegetais oleaginosos, como palma, nabo forrageiro, mamona, soja, girassol e babaçu. O Programa Biodiesel foi assinado pelo presidente Lula em dezembro de 2004 e permite o uso do biodiesel na matriz energética brasileira a partir deste ano. O programa, em uma primeira fase, permitirá a mistura de 2% de biodiesel no óleo diesel (chamada mistura B2), tornando-se obrigatória a partir de 2008, com possibilidade de ser antecipada. Em 2010, o índice deverá passar para 5%. Além de ser menos poluente e aumentar a vida útil dos motores, o biodiesel tem um caráter social. O objetivo do governo é incentivar a fixação do homem no campo.