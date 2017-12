Biodiesel começará a ser produzido em fevereiro no Norte do País A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, foi a convidada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no programa Café com o Presidente, produzido pela Radiobrás, a cada 15 dias, e levado ao ar na manhã desta segunda-feira. A ministra anunciou que em fevereiro próximo, no Norte do Brasil, biodiesel será produzido, "através da Agropalma que congrega um conjunto de pequenos agricultores da agricultura familiar". A ministra também confirmou que no segundo trimestre do próximo ano começa a produção do biodiesel de soja em Cuiabá, no Mato Grosso e de soja e girassol, em Rolândia no Paraná. "É possível que, a curto prazo, a gente tenha carros que consumam diesel desde que levem esse selo de certificação social. Aí, de fato, o mercado não tem limite", afirmou a ministra Dilma Roussef. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o biodiesel, "é um programa resultado de uma grande ação de governo, envolvendo vários ministros, envolvendo várias instituições de pesquisa no Brasil, e eu tenho, Luiz, para mim, que esse programa tem para o Brasil e tem para o Nordeste brasileiro a importância que teve a política do presidente Roosevelt quando ele resolveu desenvolver o Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, que era uma região muito pobre e que ele tomou uma decisão de governo de que era preciso desenvolver aquela região". Explicou ainda :" nós estamos tomando uma decisão de governo para desenvolver as regiões mais empobrecidas do Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a alguns anos nós estaremos vivendo momentos de muita alegria, porque o Nordeste brasileiro vai definitivamente deixar de ser a parte pobre do Brasil".