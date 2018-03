Bird advoga distribuição de dinheiro contra pobreza O vice-presidente do Banco Mundial (Bird) para a América Latina, David de Ferranti, disse nesta segunda-feira que programas de combate à pobreza devem distribuir dinheiro e não comida. ?Famílias pobres são espertas como qualquer outra e tomam decisões melhor do que o governo sobre como gastar. Por isso, dê o dinheiro diretamente a elas?, disse Ferranti, durante palestra no seminário Diálogo para um Novo Contrato Social, no Palácio do Planalto. Segundo ele, a distribuição de alimentos é mais dispendiosa e dá margem a desvios. O vice-presidente do Bird enfatizou que as políticas sociais precisam ser articuladas e focadas nos mais pobres. Segundo ele, no mundo todo esse é um dos principais desafios dos programas de combate à exclusão. Ao comentar de forma genérica experiências que deram errado em outros países, Ferranti destacou que a falta de coordenação entre as ações sociais contribui para beneficiar quem não precisa. Ferranti disse desconhecer detalhes do programa Fome Zero, que repassa dinheiro para famílias carentes e estimula a doação de alimentos. Segundo o vice, projetos desse tipo devem contar com financiamento público, sem depender de doações privadas. O representante do Banco Mundial elogiou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o combate contra a fome.