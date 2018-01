Bird alerta para desaceleração do crescimento mundial O relatório Financiamento do Desenvolvimento Global, divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Mundial, diz que o crescimento mundial, de 3,8% no ano passado, chegou ao pico e que agora a economia deve começar a crescer num ritmo mais lento. A previsão é de 3,1% para este ano. O estudo diz que os países em desenvolvimento são vulneráveis aos efeitos de uma queda mais acentuada do dólar e a uma atuação mais forte do governo americano para diminuir o déficit superior a US$ 660 bilhões da conta corrente do país, além dos efeitos da valorização real de 25% do euro. O Banco Mundial afirma que vários países aumentaram suas reservas em dólar nos últimos anos, e que uma queda forte da moeda americana poderia resultar em perdas para esses países. O crescimento de 3,8% foi o maior dos últimos quatro anos, com expansão recorde de 6,6% entre os países em desenvolvimento. A América Latina cresceu 5,7%, o maior nível em 24 anos. Todas as regiões cresceram mais no ano passado do que a média da última década. Estados Unidos e China O relatório estima um crescimento menor para os países em desenvolvimento neste ano, de 5,7%. Ele não traz previsões por país, mas o grupo dos países fortemente endividados, entre os quais se inclui o Brasil, deve crescer um pouco menos: 4,9%. A desaceleração maior se dá entre os países ricos, que cresceram 3,2% no ano passado e devem crescer 2,4% no próximo, de acordo com a previsão do Banco Mundial. O forte crescimento dos países em desenvolvimento se refletiu no maior fluxo financeiro desde o fim da década de 1990 para esses países. O fluxo líquido de capital chegou a US$ 301,3 bilhões no ano passado, dos quais o investimento estrangeiro direto representou US$ 165,5 bilhões. Interesse renovado O economista François Bourguignon, vice-presidente sênior de economia do desenvolvimento e economista principal do Banco Mundial, diz que a recuperação dos fluxos financeiros é um sinal de interesse renovado do mercado nos países em desenvolvimento e um reconhecimento do fortalecimento dos fundamentos econômicos em muitos países. Mas ele diz que é preciso lembrar que os desequilíbrios financeiros ainda deixam esses países vulneráveis a mudanças na taxa de câmbio ou aumento da taxa de juros nos Estados Unidos.