Bird alerta para mais ondas de crise como Dubai

Ele afirmou que a crise apresenta diferentes problemas, dependendo do estágio de desenvolvimento das economias. Para os países pobres, a crise começou com uma disparada nos preços dos alimentos e combustíveis antes de chegar ao mercado financeiro, disse Zoellick. Ele acrescentou que as taxas de desemprego elevadas, os problemas de crédito ao consumidor e grandes perdas no setor bancário nos Estados Unidos têm características diferentes do problema original do mercado hipotecário.

"Desde o início da crise, eu alertei que é preciso ver o perigo da onda de efeitos", disse, alertando para a possibilidade de que haverá mais problemas como o do setor imobiliário de Dubai, que, segundo analistas, é resultado de anos de crédito fácil durante o boom do setor antes que o mesmo fosse duramente atingido pela crise do crédito global. "As autoridades precisam estar preparadas para diferentes ondas da crise", disse Zoellick. Em 2010, "teremos de antecipar potenciais riscos porque ainda não saímos da crise."

Durante sua visita ao Japão, Zoellick se reuniu com o primeiro-ministro Yukio Hatoyama na segunda-feira. O Banco Mundial e o Japão concordaram em cooperar na luta contra o aquecimento global. Zoellick pediu um compromisso adicional de Tóquio para ajudar os países em desenvolvimento com tecnologias que economizem energia. As informações são da Dow Jones.