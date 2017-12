Bird alerta sobre possibilidade de turbulência no Brasil O Banco Mundial (Bird) apresentou hoje documento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no qual alerta para o risco de o Brasil enfrentar "episódios de turbulência econômica" por causa de dois fatores de vulnerabilidade, as "elevadas" dívidas interna e externa. O texto traz ainda sugestões de mudanças nos sistemas tributário, previdenciário e trabalhista. No diagnóstico da instituição financeira, o governo brasileiro pode se ver diante de uma eventual crise, mesmo promovendo alterações na área social, alcançando o crescimento da produtividade e redistribuindo renda, pilares importantes para a melhoria estrutural do País. Isto porque os elementos de instabilidade - dívidas interna e externa - impõem carga fiscal "asfixiante" e tornam o Brasil vulnerável a eventos fora de seu controle e à alternância de confiança dos investidores.