Bird aprova crédito de US$ 600 milhões para a Argentina O Banco Mundial (Bird) aprovou um empréstimo de US$ 600 milhões para a Agentina com o objetivo de proporcionar assistência financeira imediata aos chefes de família pobres e desempregados do país. Segundo o Banco Mundial, após quatro anos de recessão, os desempregados representam um quinto da população argentina. O empréstimo financiará um programa que irá beneficiar 1,85 milhão de pessoas ao longo dos próximos dois anos. De acordo com o programa, as famílias pobres argentinas receberão US$ 45 por mês em ajuda financeira. ?Esse empréstimo proporcionará uma assistência de curto prazo, enquanto a Argentina tenta lidar com outros desafios de longo prazo", disse Axel van Trotsenburg, diretor do Banco Mundial para a Argentina.