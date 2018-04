Bird aprova empréstimo de US$ 303 mi para Uruguai O Banco Mundial (Bird) aprovou um empréstimo de US$ 303 milhões ao Uruguai para completar a ajuda de emergência do FMI e dos EUA. Cerca de 70% do novo empréstimo do Banco Mundial estará disponível imediatamente. O empréstimo tem um prazo de vencimento de 15 anos e uma carência de três a cinco anos.