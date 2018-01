Bird aprova equipe indicada por Palocci O representante do Banco Mundial no Brasil, Vinod Thomas, afirmou que considerou "muito boa" a equipe indicada pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Segundo ele, a equipe é bastante "coesa e pragmática". Na avaliação do executivo, que está no Banco Central para a solenidade de transmissão de cargo do ministro Pedro Malan para Palocci, o apoio ao governo Lula já está se dando numa base mais técnica, tanto por parte dos analistas internos quanto externos. De acordo com ele, entre as eleições de outubro e o início efetivo do governo, hoje, o apoio, antes emocional da população, se complementa agora com um apoio mais técnico, depois de uma análise mais detalhada dos analistas, de todos os pronunciamentos feitos pelos representantes do governo Lula. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica