Bird aprova financiamento para indústria papeleira no Uruguai O Uruguai conseguiu mais uma vitória na chamada "guerra das papeleiras" que enfrenta, há mais de um ano, com a Argentina. O Banco Mundial (Bird) aprovou nesta terça-feira o financiamento de US$ 170 milhões requerido pela empresa finlandesa Botnia para a instalação de uma indústria de celulose em Fray Bentos, cidade às margens do rio Uruguai, na divisa com a Argentina. No último final de semana, Montevidéu havia superado a resistência do vizinho e a omissão do Brasil e finalmente conseguiu levar a guerra ao Mercosul. O impasse será tratado pelos ministros de Economia e chanceleres dos cinco países em uma reunião extraordinária do Conselho do Mercosul, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Brasília. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Reinaldo Gargano, tratará da questão com o ministro Celso Amorim, que participa das celebrações dos 20 anos de lançamento da Rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Montevidéu. Cuidadoso, Gargano assinalou que, de fato, seu país jamais pedira a mediação de nenhuma outra Nação no seu imbróglio com a Argentina - nem do Brasil, nem da Espanha, que assumiu a função por solicitação de Buenos Aires. O governo brasileiro, entretanto, há mais de um ano se esquiva dessa tensão. A confusão envolve, neste momento, a resistência do governo Néstor Kirchner em acatar as decisões da Corte Internacional de Haia, que foi favorável aos investimentos das indústrias de celulose no Uruguai, e do Tribunal de Solução de Controvérsias do Mercosul, que condenou os bloqueios na ponte San Martín, que liga os dois países, por manifestantes e ambientalistas da cidade argentina de Gualeguaychú. Além da Corte de Haia, o Banco Mundial também reiterou que as indústrias cumprirão com requisitos de proteção ao meio ambiente. Entretanto, a ameaça de novos bloqueios, com a tolerância de Kirchner, podem prosseguir e prejudicar uma atividade relevante para a economia uruguaia - o turismo de verão. "Exigimos que as regras do Mercosul sejam cumpridas e que parem os bloqueios", afirmou Gargano, que enviou ontem para a chanceleria argentina uma nota de advertência sobre essas "violações". "Esses bloqueios lesionam gravemente a nossa economia e se põem contra a decisão da Corte de Haia. Quer mais podemos fazer? Só podemos agora apelar ao Conselho do Mercosul", completou. Estados Unidos O ministro de Economia do Uruguai, Daniel Astori, afirmouontem que espera concluir as negociações do Tratado de Comércio e Investimento com os Estados Unidos entre janeiro e fevereiro de 2007. Deixou claro que esse acordo será apenas o começo de um diálogo em favor do acesso de produtos uruguaios ao mercado americano e não descartou a possibilidade de convertê-lo em um Tratado de Livre Comércio (TLC). O tema deverá salgar mais a conversa desta quarta entre Amorim e Gargano, uma vez que a conclusão de um TLC significaria ruptura do Uruguai com as regras de união aduaneira do Mercosul. "Esse tratado é apenas o começo. Poderá terminar com a assinatura de um TLC ou não. O que queremos é diversificar os mercados de nossos produtos", afirmou Astori.